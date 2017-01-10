В Кушве возбуждено уголовное дело по поводу хищения 15 миллионов рублей

В Кушве возбуждено уголовное дело по поводу хищения 15 млн рублей у одного из местных заводов.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в причастности к этому преступлению подозревается бывыший финансовый директор одного из предприятий Кушвы. Руководство службы безопасности этого завода передало правоохранителям сведения о нарушениях в сфере финансово-экономической деятельности, совершённых в 2013—2014 годах.

Следователи из межмуниципального отдела МВД России "Кушвинский" провели проверку и установили причастность экс-финансового директора предприятия — местной жительницы 1977 года рождения - к присвоению денег, совершённому с использованием служебного положения. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.