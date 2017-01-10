1700 юных свердловчан примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

1700 юных жителей Среднего Урала смогут продемонстрировать свои знания на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартует завтра, 11 января.

Как сообщает областной департамент информполитики, интеллектуальные состязания продлятся до 22 февраля. В региональном этапе примут участие ученики 9-11-х классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальных этапах олимпиады, а также победители и призёры областного этапа в прошлом году. Школьники будут соревноваться по 24 общеобразовательным предметам. Причём олимпиада по 14 предметам пройдёт в Уральском федеральном университете.

Более подробная информация размещена на сайте Дворца молодёжи в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».