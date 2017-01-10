Областная газета
Общество 10 января 2017, 11:07

Две свердловчанки получили медаль Джослина за пятидесятилетнюю жизнь с диабетом

Две свердловчанки Татьяна Катаева и Галина Лапухина получили медаль Джослина. Обе жительницы нашего региона более пятидесяти лет прожили с диабетом, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Свердловской области. 

В 2016 году в России награду Джослина получили 15 человек. Сегодня в мире порядка 400 млн людей страдает сахарным диабетом. В Свердловской области эта цифра стремительно растёт и составляет уже 142 тыс. человек.

Обе награждённые свердловчанки заболели диабетом ещё в детстве. Татьяна Катаева рассказала журналистам, что очень благодарна родителям, которые научили её бороться с трудностями и всегда говорили, что она должна быть такой же, как все. Галина Лапухина отметила, что огромную роль в её жизни сыграли доктора, они научили её уважать своё заболевание и любить себя, рассказали в пресс-службе регионального Министерства социальной политики. 

Медаль Джослина символизирует триумф человека и медицины над заболеванием. Награда является данью уважения международного медицинского сообщества тем людям, которые смогли прожить с диабетом в самые нелёгкие времена.

Фото: Министерство социальной политики Свердловской области

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