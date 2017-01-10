На охрану объектов культурного наследия на Среднем Урале планируют израсходовать почти 390 миллионов рублей

Правительство Свердловской области утвердило программу "Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года".
Согласно этому документу, на Среднем Урале под охраной государства находится 1 591 памятник архитектуры, истории и культуры. 269 из них — археологические достопримечательности, 1 190 — объекты архитектуры и истории, 15 — образчики монументального искусства.
На приведение их в нормальное состояние предполагается израсходовать за 2017-2024 годы почти 390 млн рублей. Судя по данным, приведённым в программе, на сегодняшний день в Свердловской области насчитывается 329 объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.