Более 17 тысяч свердловчан заболели гриппом и ОРВИ за прошлую неделю

В Свердловской области со 2 по 8 января гриппом и ОРВИ заболели 17,3 тыс. жителей, среди них 11,7 тыс. екатеринбуржцев, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен среди детей старше 7 лет и взрослых.

- Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в Туринском ГО, ГО Пелым, МО город Екатеринбург, Североуральском ГО. За минувшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 111 случаев пневмонии. Группой риска остаются дети до 2 лет. Показатель заболеваемости пневмонией превышен в 2 раза и более в Асбестовском ГО, Качканарском ГО, Режевском ГО, ГО Рефтинский, МО город Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Добавим, из-за сильных морозов у свердловских школьников удлинятся каникулы.