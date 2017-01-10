Хоккейные болельщики пожертвовали 170 тысяч рублей свердловскому детдому

В Екатеринбурге на матче "Автомобилист" - "Торпедо" прошла традиционная благотворительная акция "Мишкопад". После финальной сирены болельщики забросали лёд мягкими игрушками, которых в этот раз набралось 1 340 штук, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

- Все игрушки будут переданы в детские дома Свердловской области. От продажи плюшевых медведей выручено порядка 170 тыс. рублей. Средства направят в детский дом в селе Кочневское. Год назад с помощью благотворительной акции в учреждении заменили окна, в этот раз будут установлены новые двери взамен обветшалых, - рассказали в пресс-службе ХК "Автомобилист".