Новикову и Шилиманову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Среднего Урала Михаил Шилиманов будут находиться под подпиской о невыезде, сообщила "Областной газете" официальный представитель прокуратуры региона Марина Канатова.

— В отношении Новикова и Шилиманова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им необходимо информировать о всех перемещениях в период следствия, — сообщила Канатова.

Напомним, в конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Экс-замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову арест был отменён.

Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс": строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.