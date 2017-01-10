Областная газета
Спорт 10 января 2017, 14:05

Свердловчанин завоевал бронзу на чемпионате России по мотогонкам на льду

Гонщик из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич завоевал бронзу на финале личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Соревнования состоялись в Шадринске, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России

- В гонке за первое место чемпионом России стал мастер спорта международного класса Дмитрий Колтаков из Ярославля, второе место занял Игорь Кононов из Тольятти. Бронзовую медаль завоевал чемпион мира 2016 года, житель Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Спортсмены встретятся на финале №1 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду 4 и 5 февраля в Тольятти, - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России. 

Фото: speedway_russia

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА