Екатеринбургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, загоревшегося 29 декабря на улице Шейнкмана.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, хозяин пострадавшей от огня машины ВАЗ-2109 рассказал полицейским о том, что накануне пожара у него произошёл конфликт с 37-летним местным жителем. Ориентируясь на эти сведения, сыщики уголовного розыска установили личность предполагаемого поджигателя и задержали его. В ходе допроса задержанный признался, что из-за личных неприязненных отношений залил горючую жидкость под капот автомобиля, принадлежавшего рассердившему его человеку, и поджёг машину.

По этому факту екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.