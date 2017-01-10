В Нижнем Тагиле открывается выставка памяти Миши Брусиловского

12 января. 17:00. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открывается выставка живописи и графики памяти уральского художника Миши Брусиловского.

В экспозиции будут представлены произведения Миши Брусиловского из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и вещи из семьи художника. Посетители увидят "Портрет Виталия Воловича", "Автопортет художника", картину "Золотая рыбка", впервые вывозимую за пределы Ирбитского музея работу "Несение креста", явившуюся творческим и духовным завещанием автора.

Выставка будет работать каждый день с 9:30 до 18:00, кроме понедельника, по адресу: улица Уральская, 5, город Нижний Тагил.