По новому закону обманутые туристы будут ждать компенсации 3,5 месяца

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Туристы, чей отпуск оказался испорчен по вине какого-либо туроператора, смогут получить финансовую компенсацию примерно через 3,5 месяца после сорванной поездки.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ, изменивший отечественное законодательство, регулирующее туристскую деятельность. Плюсы этого документа в том, что он прописал чёткий механизм возмещения денег, потерянных россиянами из-за действий какого-либо туроператора.

Однако, судя по разъяснению пресс-службы Роспотребнадзора, процедура получения такой компенсации будет длительной и непростой. Сначала в течение 90 рабочих дней объединение туроператоров будет формировать реестр туристов, которым причинён ущерб. Потом ещё 10 рабочих дней отводится на рассмотрение обоснованности выставленных претензий. При положительном решении фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма начнёт перечисление денег на банковские счета пострадавших туристов – на это отводится ещё 10 рабочих дней. Итого – 110 рабочих дней на получение компенсации за испорченный отдых.