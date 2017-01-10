"Лыжня России - 2017" в Свердловской области пройдёт 11 февраля

Традиционная массовая лыжная гонка "Лыжня России" в этом году пройдёт на территории Свердловской области 11 февраля. По поручению губернатора Евгения Куйвашева создан организационный комитет по подготовке к мероприятию.

- Это настоящий спортивный праздник, который должен показать, что Российская Федерация и в частности Свердловская область - территория здорового образа жизни. Качественной организацией и хорошей презентацией мероприятия мы должны привлечь как можно больше участников к «Лыжне России» в Екатеринбурге и Свердловской области, - отметил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Главный старт региона, как и в прошлом году, состоится на площадке выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Для желающих попасть на гонку на личном транспорте будет организована большая парковка, также целый день, начиная с 10 часов, от станции метро "Ботаническая" будут ходить шаттлы. Все желающие принять участие в массовом лыжном забеге смогут зарегистрироваться 11 февраля на площадке непосредственно на территории "Екатеринбург-ЭКСПО". Стоит отметить, что 11 февраля «Лыжня России-2017» пройдёт во всех городах страны.