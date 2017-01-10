Областная газета
Земства 10 января 2017, 14:52

Екатеринбургский зоопарк собирает новогодние ёлки для животных

Екатеринбургский зоопарк объявил традиционный сбор ёлок для питомцев. Символ Нового года обогатит среду обитания в вольерах у хищников северных и умеренных широт и птиц, сообщили "ОГ" в пресс-службе учреждения. 

В целях безопасности в этом году принимаются ёлки только от сотрудников ёлочных базаров, так как екатеринбуржцы часто приносят осыпавшиеся деревья с остатками мишуры.  

- Мы принимаем неосыпавшиеся сосны и ели на служебном входе в зоопарк. Хвойные деревья, как правило, размещаются в вольерах у песцов, рысей, леопардов, амурских тиров, белых медведей. Животные играют с ними, обнюхивают, почёсываются о стволы, могут попробовать их на зуб, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. 

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА