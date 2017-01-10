Екатеринбургский зоопарк собирает новогодние ёлки для животных

Екатеринбургский зоопарк объявил традиционный сбор ёлок для питомцев. Символ Нового года обогатит среду обитания в вольерах у хищников северных и умеренных широт и птиц, сообщили "ОГ" в пресс-службе учреждения.

В целях безопасности в этом году принимаются ёлки только от сотрудников ёлочных базаров, так как екатеринбуржцы часто приносят осыпавшиеся деревья с остатками мишуры.