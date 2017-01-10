Екатеринбургский зоопарк собирает новогодние ёлки для животных

Екатеринбургский зоопарк объявил традиционный сбор ёлок для питомцев. Символ Нового года обогатит среду обитания в вольерах у хищников северных и умеренных широт и птиц, сообщили "ОГ" в пресс-службе учреждения.
В целях безопасности в этом году принимаются ёлки только от сотрудников ёлочных базаров, так как екатеринбуржцы часто приносят осыпавшиеся деревья с остатками мишуры.
- Мы принимаем неосыпавшиеся сосны и ели на служебном входе в зоопарк. Хвойные деревья, как правило, размещаются в вольерах у песцов, рысей, леопардов, амурских тиров, белых медведей. Животные играют с ними, обнюхивают, почёсываются о стволы, могут попробовать их на зуб, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.