Областная газета
Общество 10 января 2017, 15:30

В Екатеринбурге прокуратура взыскала с чиновницы 1,15 миллиона рублей в пользу государства

В столице Урала прокуратура через суд взыскала в пользу государства 1,15 млн рублей, законность получения которых сотрудница Управления федеральной миграционной службы России по Свердловской области не смогла доказать.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, чиновница в декабре 2014 года приобрела квартиру стоимостью около 1,78 млн рублей.

Стоимость нового жилья существенно превышает её совокупный доход за три года, предшествующие совершению сделки. 630 тыс. рублей из этой суммы она взяла как ипотечный кредит в банке. А законность получения остальных 1,15 млн рублей чиновница не смогла доказать, поэтому прокуратура через суд добилась взыскания этих средств в пользу государства. 

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