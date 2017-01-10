Областная газета
Общество 10 января 2017, 17:03

За прошлый год пьяные водители убили на Среднем Урале 130 человек

За прошлый год нетрезвые водители совершили в Свердловской области 324 ДТП, в результате которых 130 человек погибли, а 438 получили травмы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в целом за 2016 год на Среднем Урале выявлено 14,5 тыс. фактов, когда пьяные водители управляли транспортом.

Показательный нюанс — 2,5 тыс. нетрезвых шофёров попались сотрудникам ГИБДД дважды за год. Напомним, за это предусмотрена уголовная ответственность. По 60% таких случаев суды уже вынесли решения. Чаще всего речь шла о лишении прав управления транспортом и присуждении наказания в виде обязательных работ.

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА