За прошлый год пьяные водители убили на Среднем Урале 130 человек

За прошлый год нетрезвые водители совершили в Свердловской области 324 ДТП, в результате которых 130 человек погибли, а 438 получили травмы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в целом за 2016 год на Среднем Урале выявлено 14,5 тыс. фактов, когда пьяные водители управляли транспортом.

Показательный нюанс — 2,5 тыс. нетрезвых шофёров попались сотрудникам ГИБДД дважды за год. Напомним, за это предусмотрена уголовная ответственность. По 60% таких случаев суды уже вынесли решения. Чаще всего речь шла о лишении прав управления транспортом и присуждении наказания в виде обязательных работ.