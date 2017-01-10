Расследование дела экс-министра экономики России Алексея Улюкаева продлено до 15 мая

Решение о продлении расследования дела Улюкаева 10 января вынес Басманный суд Москвы, сообщает судебная инстанция. Следователь в суде проинформировал, что было назначено проведение фонографической экспертизы по делу Улюкаева. Показания против бывшего министра дали сотрудники Минэкономики и Росимущества.

Алексей Улюкаев в ходе заседания суда попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он заявил, что не сможет скрыться, так как у него изъят загранпаспорт. Следователь отметил, что в некоторые страны можно уехать и без этого документа. Однако суд не разрешил находящемуся под домашним арестом Улюкаеву посещать врачей и гулять.

Напомним, Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016 года в офисе Роснефти. Чиновник обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Улюкаев был задержан с поличным после получения в офисе нефтекомпании двух сумок, в которых находились 2 миллиона долларов. Следствие считает, что он рассчитывал получить вознаграждение за одобрение сделки по продаже Роснефти пакета Башнефти. В дальнейшем была арестована недвижимость Улюкаева.