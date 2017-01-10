Областная газета
Общество 10 января 2017, 19:16

Контрабандную косметику изъяли таможенники в Кольцово

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали гражданина Китая с сумкой, в которой находилось 10 килограммов незадекларированной косметической продукции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

— 45 коробок и 15 ампул со средствами по уходу за кожей стали основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по факту недекларирования товаров, — отмечают сотрудники надзорного ведомства.

Иностранец прибыл в столицу Урала из Харбина и не сообщил сотрудникам таможни, что имеет при себе косметику в большом количестве.

В настоящее время проводится административное расследование, товар изъят, помещён на склад временного хранения и в скором времени направится на товароведческую экспертизу для установления стоимости.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированных по установленной форме товаров.

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