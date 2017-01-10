Поветкин не явился на вскрытие допинг-пробы «Б»

Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «Б» российского боксёра Александра Поветкина. Вскрытие должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе, однако ни спорт­смен, ни его команда не явились на процедуру и запросили другую дату для вскрытия.

– Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры, – передаёт слова президента WBC Маурисио Сулеймана ТАСС.

Напомним, что в допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено запрещённое вещество остарин, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге. Поветкин всё же вышел на ринг против француза Дюопа и одержал победу нокаутом.

Примечательно, что две допинг-пробы, взятые 13 и 15 декабря, оказались «чистыми», а в проваленной пробе от 6 декабря содержится минимальное количество остарина.