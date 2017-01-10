Антон Шипулин впервые за долгое время не побежит финальный этап эстафеты

Определён состав первой гонки пятого этапа Кубка мира по биатлону – мужской эстафеты, которая состоится уже завтра. Антон Шипулин впервые за долгое время побежит не последний, а второй этап.

Первым завтра будет стартовать Алексей Волков, затем - Антон Шипулин, Матвей Елисеев, а на завершающем этапе выступит Антон Бабиков.

Такое тренерское решение можно понять, ведь на предыдущем этапе в Оберхове Антон Шипулин не смог показать хороший результат: его лучший результат был в масс-старте – всего лишь 14 место.

На этот раз тренеры решили перестраховаться и не возлагать на Антона ответственность последнего этапа. Однако справится ли с этой ответственностью Бабиков – большой вопрос. И потом, не раз бывало, что в личных гонках Шипулину не везло, но на эстафету он подключал внутренние резервы и вытаскивал команду, завоёвывая медаль.

В любом случае гонка должна быть очень интересной. Напоминаем, что начнётся эстафета завтра, 11 января, в 18.30 по уральскому времени.