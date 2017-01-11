Восемь автомобилей ночью сгорели на Среднем Урале

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь со вторника на среду на Среднем Урале горели восемь автомобилей. Пять машин "ВАЗ" сгорели вместе с гаражом в Алапаевске, ещё один автомобиль загорелся рядом с частным домом в Нижнем Тагиле, повреждены моторный отсек и салон Mitsubishi Lancer в Ревде, сгорела Daewoo Nexia в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вчера, 10 января, в 23:50 одновременно поступили сообщения о пожарах в Алапаевске и Екатеринбурге. В столице Урала на переулке Лечебный сгорел автомобиль Daewoo Nexia на площади четырёх квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек личного состава и 2 единицы техники. В 6:11 открытое горение было ликвидировано.

В Алапаевске на улице Первых Советов сгорел гараж, четыре автомобиля "ВАЗ 3302" и автомобиль "ВАЗ 2105" на площади 150 квадратных метров. На тушение пожара выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники. В 00:15 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 01:46, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 3:43 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi Lancer в Ревде на улице Азина. На площади двух квадратных метров повреждены моторный отсек и салон транспортного средства. Пожар тушили 4 человека личного состава и 1 единица техники. В 3:52 открытое горение было ликвидировано.

В 4:00 стало известно о пожаре в Нижнем Тагиле на улице Серебрянский тракт. На площади 105 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и автомобиль, повреждена кровля частного жилого дома. В 4:47 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 7:38.