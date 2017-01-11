В России почти 26 миллиардов рублей будет израсходовано до 2025 года на национальную политику

Почти 26 млрд рублей будет израсходовано до 2025 года в России на национальную политику. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как информирует пресс-служба кабинета министров РФ, соисполнителями этой программы являются шесть федеральных органов власти, Управление делами Президента РФ и два вуза — МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет.