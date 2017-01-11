Областная газета
Политика 11 января 2017, 09:00

В России почти 26 миллиардов рублей будет израсходовано до 2025 года на национальную политику

Почти 26 млрд рублей будет израсходовано до 2025 года в России на национальную политику. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как информирует пресс-служба кабинета министров РФ, соисполнителями этой программы являются шесть федеральных органов власти, Управление делами Президента РФ и два вуза — МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет.

— Тема очень сложная, поэтому и госпрограмма во многом уникальна в силу специфики регулируемой сферы, которая связана с очень чувствительными в национальном плане отношениями между людьми разных национальностей и вероисповеданий, — сказал Игорь Баринов.

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