В России дорожают продукты и дешевеют телефоны

Прошедший год принёс россиянам подорожание продуктов и снижение цен на телефоны.

По свежим данным Росстата, продукты за исключением алкогольных напитков по сравнению с 2015 годом стали дороже на 5,8%. Абсолютным лидером по росту цен оказалось подсолнечное масло. За 2016 год оно подорожало на 16,1%. Кроме того, заметно увеличились цены на рыбу и морепродукты (на 9,7%), сливочное масло (на 9,5%), крупу и бобовые культуры (на 9,4%).

Но одновременно на 0,2-0,6% подешевели сотовые телефоны, ноутбуки, компьютерные мониторы, мотоциклы, отечественные легковые автомобили, газовое моторное топливо, металлочерепица и некоторые виды весенне-летней обуви.