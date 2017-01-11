Областная газета
Общество 11 января 2017, 11:21

Россияне сэкономят деньги при раннем бронировании авиабилетов за границу

Авиабилеты в Мюнхен, Будапешт и Вену обойдутся россиянам дешевле на 30-40 % в 2017 году, если их забронировать за три месяца до путешествия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на данные сервиса Kayak.ru.

Специалисты компании определили, что авиабилеты в европейские города выгоднее бронировать в среднем за три месяца до поездки. Для полёта в Нью-Йорк и на Бали это лучше сделать за два месяца, в Пхукет - за три, в Бангкок и Коломбо в Шри-Ланке - за пять.  

В Прагу авиабилеты выгоднее покупать за семь месяцев до вылета, тогда экономия будет максимальной - 49%. При этом в таких европейских городах, как Париж, Барселона, Рим, Лондон, номер в отеле лучше бронировать за один-два месяца до прибытия. В Будапеште - за четыре, в Мюнхене - за пять, на Пхукете и в Дубае - за девять, в Бангкоке - за одиннадцать месяцев. 

Фото: социальные сети

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