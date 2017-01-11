Областная газета
Спорт 11 января 2017, 10:52

Сергей Карякин упрочил лидерство в общем зачёте ралли "Дакар"

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Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин занял второе место на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов. Таким образом, Карякин сохранил лидерство в общем зачёте, увеличив отрыв от ближайших преследователей.

Победу в восьмом этапе одержал чилиец Игнасио Касале, что позволило южноамериканцу сократить отставание от Карякина в общем зачёте. Третьим к финишу приехал француз Аксель Дютрье, который является главным преследователем екатеринбуржца. Отставание представителя Франции после восьми этапов составляет уже почти семь минут.

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СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

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