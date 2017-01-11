Сергей Карякин упрочил лидерство в общем зачёте ралли "Дакар"

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин занял второе место на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов. Таким образом, Карякин сохранил лидерство в общем зачёте, увеличив отрыв от ближайших преследователей.

Победу в восьмом этапе одержал чилиец Игнасио Касале, что позволило южноамериканцу сократить отставание от Карякина в общем зачёте. Третьим к финишу приехал француз Аксель Дютрье, который является главным преследователем екатеринбуржца. Отставание представителя Франции после восьми этапов составляет уже почти семь минут.