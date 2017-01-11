Россияне назвали запретные темы

О сексуальных проблемах людей, включая родных и знакомых, не принято говорить в домах 33% респондентов. Эта тема возглавляет рейтинг запретных вопросов в российских семьях, составленный Аналитическим центром Юрия Левады ("Левада-центр").

Опрос проводился с 18 по 21 ноября 2016 года среди городского и сельского населения. Социологи опросили 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

Согласно результатам опроса, на втором месте под запретом для обсуждения стоит тема самоубийства, об этом сообщили 15% респондентов. Третье место разделяют вопросы о смерти или тяжёлой болезни близких людей (7% опрошенных) и о том, что нельзя изменить или поправить (7%). 47% россиян не смогли назвать темы, которые нельзя затрагивать в их семье.

В некоторых российских семьях не принято говорить о религии и вере в бога (5% граждан), тёмных страницах в истории страны (5%), богатстве и бедности других людей (4%), характере близких (4%), экономике страны (3%), политике и отношении к руководителям государства (2%), внешней политике (2%).

Фото: "Левада-центр"