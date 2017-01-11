Областная газета
Общество 11 января 2017, 11:18

За новогоднюю ночь свердловчане проговорили с домашних телефонов более 2 миллионов минут

С 19 часов 31 декабря 2016 года до 4 часов утра 1 января 2017 года жители Среднего Урала проговорили со стационарных телефонов свыше 2 млн минут.

Как сообщили в департаменте внешних коммуникаций "Ростелекома", за это время в нашем регионе зафиксировано примерно 400 тыс. исходящих вызовов с домашних телефонов. Чаще всего свердловчане звонили в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Киров, Башкортостан, Пермский край и Тюменскую область.

Особенно отличился один житель Верхней Пышмы: в новогоднюю ночь он проговорил с домашнего телефона 3 часа         52 минуты.

Быстрая реклама

Новое в законодательстве на 2017 год

Новое в законодательстве на 2017 год

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА