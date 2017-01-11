За последние 25 лет инфляция в России сократилась почти в 500 раз

По итогам 2016 года инфляция в нашей стране составила всего 5,4%. Об этом сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по итогам реализации в прошлом году плана действий в экономике.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, российский премьер назвал этот результат "минимальным за всю новейшую историю России" и обозначил цель на 2017 год — снизить инфляцию до 4%.

Напомним, 25 лет лет назад — 2 января 1992 года вступили в силу Указ Президента РСФСР № 297 "О мерах по либерализации цен" и аналогичное постановление Правительства РСФСР. Именно с этого момента стартовало построение нынешней модели российского товарного рынка. Между прочим, по итогам 1992 года инфляция в стране достигла 2600%. Это значит, что за последние 25 лет она сократилась почти в 500 раз.