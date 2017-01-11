Обзор криминальной хроники, среды, 11 января

В Свердловской области пьяный мужчина шариковой ручкой ранил полицейского. Следователи устанавливают личность погибшего мужчины, чей скелет был обнаружен свердловском в лесу. В Екатеринбурге мужчина ограбил продуктовый магазин. В Верхней Салде 23-летний юноша тяжело ранил свою 20-летнюю подругу.

На Среднем Урале пьяный мужчина попытался ручкой выколоть глаза полицейскому

В Свердловской области пьяный мужчина шариковой ручкой ранил полицейского, сообщает региональное СУ СК РФ. По данным управления, инцидент произошел вечером 8 января в Красноуфимске, на остановке, расположенной на улице Советской. Местный 52-летний житель распивал алкоголь из бутылки. Его заметили сотрудники ППС и пригласили в свою машину для составления протокола. Горожанин сел в салон, там ему подали ручку для росписи. Гражданин взял её и ткнул одного из правоохранителей в лицо, нанеся ему резано-рваную рану вблизи левого глаза. Дебошира задержали. По факту возбудили дело по статье "применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти". По словам задержанного, перед инцидентом ему на телефон поступило сообщение о смерти его родственницы, проживавшей в Нижнем Новгороде. В результате, с горя, свердловчанин решил выпить.

Следователи устанавливают личность погибшего, найденного под Нижними Сергами

Следователи продолжают работать над установлением личности погибшего мужчины, чей скелет был обнаружен ещё 18 сентября 2016 года в лесу около села Чеботаево Нижнесергинского района, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. На черепе убитого было обнаружено огнестрельное ранение. По версии следствия, преступление могло быть совершено до трех лет назад. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "убийство".

В Екатеринбурге мужчина совершил налёт на продуктовый павильон

В столице Среднего Урала мужчина ограбил продуктовый магазин, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел поздно вечером 6 января. Вооружённый ножом 27-летний горожанин "обчистил" торговую точку, расположенную на улице Чкалова, и скрылся. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. На следующий день подозреваемого задержали. При нем обнаружили часть похищенных денег. Остальные он успел потратить. По факту возбуждено дело по статье "разбой".

В Верхней Салде юноша исполосовал ножом свою подругу

На Среднем Урале 23-летний юноша тяжело ранил свою 20-летнюю подругу, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Инцидент случился в Верхней Салде, на съемной квартире. Пьяный молодой человек предложил девушке стать его женой. Родители гражданки воспротивились. Потенциальный жених не стал с ними спорить и сказал возлюбленной, что им надо расстаться. Та не захотела порывать с ним. Завязалась ссора, в ходе которой салдинец схватился за нож. В итоге, девушку госпитализировали с колото-резаными ранениями лица, плеча, кистей рук, груди, а также с проникающим ранением трахеи. Медики оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжелое. Подозреваемого задержали. Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".