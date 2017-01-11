Областная газета
Культура 11 января 2017, 13:05

Екатеринбуржцы выбрали лучшую книгу года

Горожане назвали роман Евгения Водолазкина "Авиатор" лучшей книгой 2016 года. Опрос в конце года проводило Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга

Екатеринбуржцам предлагалось выбрать лучшую книгу, вышедшую в 2016 году, из опубликованного десятка или вписать в нижнюю графу собственный вариант. К финалу голосования список самых ярких изданий года расширился до 22. 

Лидером рейтинга лучших книг стал роман "Авиатор" Евгения Водолазкина (51,3% голосов читателей). На втором месте -"Горожане" уральской писательницы Анны Матвеевой (20,5%), на третьем - "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары (20%).

Четвёртую позицию занимает роман Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" (17,9% голосов читателей), пятую - "КВАZИ" Сергея Лукьяненко (16,1%).

В ТОП-10 лучших книг, по мнению екатеринбуржцев, также входят:

  • "Ночное кино", Мариша Пессл (15,8%),
  • "Семь жизней", Захар Прилепин (15,4%),
  • "Лолотта и другие парижские истории", Анна Матвеева (15%)
  • "Безгрешность", Джонатан Франзен (12%)
  • "Вилы", Алексей Иванов (10,3%)

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