Екатеринбуржцы выбрали лучшую книгу года

Горожане назвали роман Евгения Водолазкина "Авиатор" лучшей книгой 2016 года. Опрос в конце года проводило Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга.

Екатеринбуржцам предлагалось выбрать лучшую книгу, вышедшую в 2016 году, из опубликованного десятка или вписать в нижнюю графу собственный вариант. К финалу голосования список самых ярких изданий года расширился до 22.

Лидером рейтинга лучших книг стал роман "Авиатор" Евгения Водолазкина (51,3% голосов читателей). На втором месте -"Горожане" уральской писательницы Анны Матвеевой (20,5%), на третьем - "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары (20%).

Четвёртую позицию занимает роман Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" (17,9% голосов читателей), пятую - "КВАZИ" Сергея Лукьяненко (16,1%).

В ТОП-10 лучших книг, по мнению екатеринбуржцев, также входят: