Областная газета
Общество 11 января 2017, 13:41

В Екатеринбурге стартует судебный процесс по делу врача-анестезиолога ДГКБ №9

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23, судья Иванова), в 15.00 12 января состоится предварительное слушание по делу 34-летнего врача-анестезиолога-реаниматолога МАУ "Детская городская клиническая больница №9" Артёма Шабалина, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Врач обвиняется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, трёхлетняя девочка скончалась в начале июня 2016 года. Трагедия случилась в конце января 2015 года, когда в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ № 9 девочке лечили кариес под общей анестезией. После проведённой операции девочка впала в кому.

Быстрая реклама

Новое в законодательстве на 2017 год

Новое в законодательстве на 2017 год

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА