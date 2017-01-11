В Екатеринбурге стартует судебный процесс по делу врача-анестезиолога ДГКБ №9

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23, судья Иванова), в 15.00 12 января состоится предварительное слушание по делу 34-летнего врача-анестезиолога-реаниматолога МАУ "Детская городская клиническая больница №9" Артёма Шабалина, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Врач обвиняется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, трёхлетняя девочка скончалась в начале июня 2016 года. Трагедия случилась в конце января 2015 года, когда в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ № 9 девочке лечили кариес под общей анестезией. После проведённой операции девочка впала в кому.