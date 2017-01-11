СКР возбудил уголовное дело по поводу исчезновения молодой мамы двоих детей в Нижнем Тагиле

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство"), по поводу исчезновения молодой женщины в Нижнем Тагиле, информирует пресс-служба этого ведомства.

Как сообщает "E1", 28-летняя Дарья Зембицкая 9 января вышла во двор своего дома, чтобы поставить аккумулятор в автомобиль. Потом она собиралась на машине отвезти в детсад двоих сыновей 5 и 6 лет, но внезапно бесследно исчезла. Приехавший срочно с работы муж поднял тревогу. Возле машины во дворе увидели не поставленный аккумулятор и следы крови.

Фото: "Е1".