В последней речи на посту президента Барак Обама назвал Россию соперником США

Сегодня, 11 января, действующий президент США Барак Обама выступил с последней речью перед народом, назвав Россию соперником по влиянию в мире, сообщает Вести.ru.

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- ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) будет пытаться убить невинных. Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы. Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не превратимся в просто очередную большую страну, запугивающую маленьких соседей, — сказал Барак Обама в своей прощальной речи.