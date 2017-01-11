В Первоуральске около кладбища обнаружена свалка грязного снега

В лесу за городским кладбищем лежат горы грязного снега, сообщает издание "Городские вести". Туда его свозят незаконно.

О том, что снег появился там не с неба, свидетельствует, во-первых, его огромное количество, а также цвет — чёрно-серый. Из гигантских спрессованных валунов торчат пустые пивные бутылки, ветки и пакеты. С приходом весны всё это добро поплывёт в Чусовую.

— Могу сказать однозначно — там не должно быть складирования снега. У нас есть постановление главы администрации, именно оно регламентирует вывоз снега с городских улиц в определённые места. Лес за кладбищем в этом списке не фигурирует. Сейчас же отправлю на место своих специалистов — они сфотографируют грязный снег, будем разбираться, кто так пакостит, — сообщил директор первоуральского Экофонда Александр Цедилкин.