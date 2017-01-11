Областная газета
Земства 11 января 2017, 14:05

Воры оставили две улицы без света в Кушве

Воры срезали и унесли электрокабель на линии электропередач на улицах Шахтёров и Горняков. Недавно отремонтированные системы освещения выведены из строя, сообщает "Кушва онлайн".

Освещение на Шахтёров было восстановлено во время капремонта дороги, но свет на улице кому-то помешал, и в первые дни наступившего года кабель был похищен. Чуть позже злоумышленники испортили электрооборудование на улице Горняков, вследствие чего микрорайон на Руднике в вечернее и ночное время полностью погружён в темноту.

Кто украл кабель и испортил оборудование — должно установить следствие. По факту кражи имущества специалисты комитета жилищно-коммунальной сферы обратились с заявлением в полицию.

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