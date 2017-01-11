"Уральские авиалинии" через суд требуют от государства деньги за перевозку ветеранов войны

В Арбитражном суде Москвы уже около года рассматриваются иски, инициированные авиакомпанией "Уральские авиалинии". Причиной для разбирательства стала невыплата субсидии за бесплатную перевозку ветеранов во время празднования в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как пишет "Коммерсант", в марте и сентябре 2016 года авиакомпания предъявляла такие иски к Росавиации. Весной 2015 года "Уральские авиалинии" израсходовали на перевозку ветеранов 1,9 млн рублей.

Изначально предполагалось, что эти средства будут покрыты в рамках постановления правительства РФ о выделении специальной федеральной субсидии. Но, к сожалению, 29 июня 2015 года Росавиация получила и вернула обратно заявку "Уральских авиалиний" из-за банальных опечаток в документах. Авиакомпания не успела исправить все недочёты до 1 июля 2015 года, когда истекал срок приёма заявок, и в итоге не попала в перечень получателей субсидии.

Рассмотрев это дело дважды, Арбитражный суд Москвы решил, что в такой ситуации речь не идёт о собственных денежных обязательствах Росавиации. Теперь "Уральские авиалинии" просят суд признать Российскую Федерацию ответчиком по выдвинутому иску.