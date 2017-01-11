Стоимость проезда в метро Екатеринбурга может вырасти до 35 рублей

В пятницу, 13 января, в 10.00 состоится заседание правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области. На повестке — рассмотрение вопроса об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта и метрополитена в Екатеринбурге. Документ размещён на сайте РЭК региона.

Заявка по данному вопросу была подана в РЭК в середине декабря, но решение вопроса дважды откладывалось. Стоимость проезда предлагается повысить в наземном транспорте до 32 рублей, в метро - до 35 рублей.