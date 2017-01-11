Четырнадцать единороссов представят Средний Урал на съезде партии власти в Москве

21-22 января в Москве пройдёт XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там будут представлять 14 человек.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения "ЕР" в состав делегации Среднего Урала вошли представители центральных руководящих и контрольно-ревизионных органов "ЕР":
- член генерального совета партии, секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий;
- член генерального совета "ЕР" Зелимхан Муцоев;
- член высшего совета "ЕР" Сергей Носов.
Кроме того, в делегацию включены 11 секретарей первичных отделений "ЕР":
- Светлана Бугуева,
- Ольга Муллина,
- Ольга Кудряшова,
- Эльдар Фахрутдинов,
- Любовь Кручинина,
- Людмила Опарина,
- Галина Сырба,
- Татьяна Яковлева,
- Анастасия Гуляева,
- Людмила Вейс,
- Екатерина Парадеева.