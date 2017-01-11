Четырнадцать единороссов представят Средний Урал на съезде партии власти в Москве

21-22 января в Москве пройдёт XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там будут представлять 14 человек.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения "ЕР" в состав делегации Среднего Урала вошли представители центральных руководящих и контрольно-ревизионных органов "ЕР":

член генерального совета партии, секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий;

член генерального совета "ЕР" Зелимхан Муцоев;

член высшего совета "ЕР" Сергей Носов.

Кроме того, в делегацию включены 11 секретарей первичных отделений "ЕР":