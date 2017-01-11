Областная газета
Политика 11 января 2017, 15:20

Четырнадцать единороссов представят Средний Урал на съезде партии власти в Москве

21-22 января в Москве пройдёт XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там будут представлять 14 человек.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения "ЕР" в состав делегации Среднего Урала вошли представители центральных руководящих и контрольно-ревизионных органов "ЕР":

  • член генерального совета партии, секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий;
  • член генерального совета "ЕР" Зелимхан Муцоев;
  • член высшего совета "ЕР" Сергей Носов.

Кроме того, в делегацию включены 11 секретарей первичных отделений "ЕР":

  • Светлана Бугуева,
  • Ольга Муллина,
  • Ольга Кудряшова,
  • Эльдар Фахрутдинов,
  • Любовь Кручинина,
  • Людмила Опарина,
  • Галина Сырба,
  • Татьяна Яковлева,
  • Анастасия Гуляева,
  • Людмила Вейс,
  • Екатерина Парадеева.

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