В посёлке под Красноуральском порядка 700 жителей останутся без элетроснабжения до конца дня

Вчера, 10 января, в 23:21 две тысячи жителей посёлка Пригородный остались без света из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ, принадлежащей Красноуральскому химзаводу. Сейчас без электроснабжения остаются порядка 700 людей, рассказали в пресс-службе "МРСК Урала".

На месте работают 11 аварийно-восстановительных бригад. Энергетики планируют "запитать" оставшиеся жилые дома до конца дня.

- Специалисты энергокомпании приступили к монтажу резервной линии электропередачи длиной 5,5 километра. Иного технического решения нет, так как на электросетевых объектах предприятия, находящегося в стадии банкротства, серьёзные повреждения. Ресурсов ликвидировать их у конкурсного управляющего нет, - рассказал начальник департамента по связям с общественностью "МРСК Урала" Наталья Балдова.

Добавим, технологическое нарушение на линии Красноуральского химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ "Химзавод".