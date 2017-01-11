Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменён из-за схода оползня в Аргентине

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Ещё один этап ралли-рейда "Дакар" был отменён организаторами. Причиной послужил сход оползня в Аргентине.

Отмечается, что оползень был вызван штормовыми дождями и ветрами. 11 января у гонщиков будет день отдыха, все они будут доставлены в город Чилесито, откуда 12 января возьмёт старт десятый этап ралли-рейда.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин после восьми этапов возглавляет общий зачёт в классе квадроциклов.