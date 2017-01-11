Областная газета
Спорт 11 января 2017, 16:18

Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменён из-за схода оползня в Аргентине

Сюжет

Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»
В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.



Ещё один этап ралли-рейда "Дакар" был отменён организаторами. Причиной послужил сход оползня в Аргентине.

Отмечается, что оползень был вызван штормовыми дождями и ветрами. 11 января у гонщиков будет день отдыха, все они будут доставлены в город Чилесито, откуда 12 января возьмёт старт десятый этап ралли-рейда.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин после восьми этапов возглавляет общий зачёт в классе квадроциклов.

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 января)

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста
52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА