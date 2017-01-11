РЭК разрешила поднять стоимость проезда в небольших населённых пунктах Среднего Урала на 2 рубля

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешила поднять стоимость проезда на городском общественном транспорте в небольших населённых пунктах Среднего Урала с 16 до 18 рублей.

Речь идёт о постановлении № 239-ПК, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как пояснили "ОГ" в РЭК, речь не идёт о крупных городах. Там (например, в Екатеринбурге) действуют индивидуальные тарифы.

Сейчас пересмотрены предельные тарифы, которые используются, как правило, в небольших населённых пунктах. Проще говоря, там, где сейчас жители ездят на городских автобусах по 16 рублей за поездку, стоимость билета разрешено поднять до 18 рублей.