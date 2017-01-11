РЭК разрешила поднять стоимость проезда в небольших населённых пунктах Среднего Урала на 2 рубля

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешила поднять стоимость проезда на городском общественном транспорте в небольших населённых пунктах Среднего Урала с 16 до 18 рублей.
Речь идёт о постановлении № 239-ПК, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Как пояснили "ОГ" в РЭК, речь не идёт о крупных городах. Там (например, в Екатеринбурге) действуют индивидуальные тарифы.
Сейчас пересмотрены предельные тарифы, которые используются, как правило, в небольших населённых пунктах. Проще говоря, там, где сейчас жители ездят на городских автобусах по 16 рублей за поездку, стоимость билета разрешено поднять до 18 рублей.
— Но принятие такого документа вовсе не значит, что везде стоимость проезда с января 2017 года автоматически подорожает до 18 рублей, — уточнили в РЭК. — Этот вопрос оставлен на усмотрение глав муниципалитетов и конкретных автоперевозчиков. Где-то поднимут цену, допустим, до 17 рублей, а где-то могут вообще остаться на прежних 16 рублях. А в целом необходимость в пересмотре предельных тарифов возникла из-за того, что мы не меняли их с середины 2013 года. За это время в экономике многое изменилось.