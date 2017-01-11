Региональный маткапитал в Свердловской области проиндексирован до 126 тысяч 405 рублей

С 1 января 2017 года размер областного материнского капитала был проиндексирован и составляет 126 тыс. 405 рублей и 189 тыс. 606 рублей при рождении женщиной одновременно трёх и более детей, сообщает департамент информационной политики региона. Всего на выплату регионального маткапитала в 2017 году будет направлено свыше 760 млн рублей.

Условия использования материнского капитала остаются без изменений: эти средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты образования ребёнка, направить на накопительную часть пенсии и другие цели.

Закон об областном материнском (семейном) капитале был принят в Свердловской области в 2011 году. Он направлен на поддержку семей с тремя и более детьми и повышение рождаемости в регионе. В 2016 году по инициативе главы региона Евгения Куйвашева был принят закон, согласно которому выплата материнского капитала продлена до 31 декабря 2019 года.

По состоянию на декабрь 2016 года в Свердловской области проживают 46 тыс. 555 многодетных семей, в которых воспитывается почти 153 тыс. детей.