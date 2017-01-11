Суд обязал екатеринбурженку выселить из квартиры 30 кошек

Жительницу многоквартирного дома в Кольцово обязали избавиться от стаи кошек в квартире из-за жалоб соседей на неприятный запах. Как выяснилось, сердобольная женщина приютила несколько бездомных кошек. За несколько лет потомство разрослось до 36 животных, и из-за стайного содержания усатые начали метить территорию.

Пристроить их женщина не смогла. Как пояснили в фонде "ЗООзащита", все животные привиты и содержатся в чистоте, но вовремя ликвидировать кошачьи метки хозяйка не успевала. Суд встал на сторону возмущённых соседей и постановил за первую неделю января привести квартиру в порядок и снизить количество животных до адекватного.

Женщина попросила оставить ей несколько самых преданных любимиц. Остальных сейчас помогают стерилизовать и пристроить в добрые руки зоозащитники: половине кошек уже нашли новых хозяев.

Взять животное можно, обратившись по телефонам волонтёров, указанным на сайте.