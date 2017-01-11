"ЕКАРТой" теперь можно оплатить проезд на пригородных электричках

Свердловская пригородная компания установила в своих железнодорожных кассах специальные терминалы, позволяющие оплачивать проезд на электричках с помощью "ЕКАРТы". Как сообщили в пресс-службе СвЖД, на сегодняшний день такие устройства появились в пригородных кассах станций Екатеринбург-Пассажирский и Кольцово, а также остановочных пунктов ВИЗ, Первомайская и Шарташ.

При использовании "ЕКАРТы" стоимость билета на электричку спишется с "Электронного кошелька". Кстати, помимо покупки билетов на электрички, через те же терминалы можно пополнить баланс транспортной карты.