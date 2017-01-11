Свой этап в эстафете Антон Шипулин передал под первым номером

На первой гонке в Рупольдинге - мужской эстафете - Антон Шипулин передал второй этап первым. На первой стрельбе Антон допустил одну ошибку, однако потом смог реабилитироваться и ходом опередил своих соперников.

Алексей Волков, который бежал первый этап, передал Антону эстафету лишь шестым, потеряв ходом довольно приличное время. После промаха Шипулина на первой стрельбе многие засомневались, сможет лишь наш спортсмен показать в этой гонке хороший результат. Но вторую стрельбу Антон Шипулин провёл блестяще, а потом ещё ходом увеличивал преимущество.

Напомним, Антон Шипулин впервые за долгое время бежал в эстафете не последний, а второй этап. Первым стартовал Алексей Волков, затем - Антон Шипулин, Матвей Елисеев, а на завершающем этапе - Антон Бабиков.