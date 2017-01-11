В мужской эстафете российская команда заняла второе место

На первой гонке в Рупольдинге - эстафете - екатеринбуржец Антон Шипулин передал второй этап первым. А вот Антон Бабиков преимущество на финишном отрезке удержать не смог.

Первый этап в гонке бежал Алексей Волков. Этот спортсмен отстрелял чисто, а вот ходом на финишном отрезке довольно прилично сдал. В итоге Антону Шипулину эстафету он передал только шестым. Антон сегодня бежал очень быстро, а вот на лёжке допустил ошибку, но Шипулину удалось отыграть упущенные секунды. К финишу на своём этапе он и вовсе привёз Матвею Елисееву 44 секунды преимущества. Матвей же ходом был не так силён, как Антон. Но первую стрельбу провёл блестяще, оставаясь первым в этой гонке. Второй огневой рубеж Матвей тоже провёл безошибочно и первым передал этап сегодняшнему финишёру - Антону Бабикову.

Бабиков бежал свой этап очень неплохо, если исключить один промах на стойке. Но уйдя со второй стрельбы первым, он не смог удержать первого места - на финишном отрезке норвежец Свендсен нагнал нашего спортсмена. Сборная России сегодня заняла второе место.