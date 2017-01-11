В Екатеринбурге в первом полугодии появится 45 новых автобусных маршрутов

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление, согласно которому городская маршрутная сеть кардинально изменится. Соответствующий документ опубликован на сайте "Вечернего Екатеринбурга".

Уже в первом полугодии в Екатеринбурге появится 45 новых автобусных маршрутов. При этом с 1 июля 2017 года будут отменены 114 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).

Изменения будут происходить в рамках реализации проекта маршрутной сети, разработанной фондом "Город.PRO".

Перечень маршрутов автомобильного транспорта (автобусы), которые планируется установить в I полугодии 2017 года.

№ 40 "Академика Сахарова – ЖБИ"

№ 41 "Железнодорожный вокзал – ДМБ № 9"

№ 42 "СТЦ МЕГА – Фабрика "Авангард"

№ 43 "ВИЗ – Синие Камни"

№ 44 "ТЦ Сибирский тракт – Областной рынок на Громова"

№ 45 "Бориса Ельцина – СТЦ МЕГА"

№ 46 "Мичуринский – Синие Камни"

№ 47 "Южная – ЖК "Светлый"

№ 48 "Железнодорожный вокзал – Северный Химмаш"

№ 49 "Железнодорожный вокзал – мкр. Компрессорный"

№ 49А "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"

№ 50 "ЦПКиО – Пехотинцев"

№ 51"ТЦ "Карнавал – Вокзальная"

№ 52 "Кольцово – метро "Ботаническая"

№ 53 "мкр. Солнечный – Железнодорожный вокзал"

№ 70 "Павла Шаманова – 17-я Мехколонна"

№ 71 "Академгородок – ЖК "Светлый"

№ 72 "Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология"

№ 73Э "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово"

№ 74 "Кирпичный завод – УрФУ"

№ 75 "Парк Победы – Совхозная"

№ 76 "ТЦ "Карнавал" – Ползунова"

№ 77 "7 Ключей – Уралтехгаз – Монтажников"

№ 78 "Шувакиш – Хлебокомбинат № 3"

№ 79 "Елизавет – Южная подстанция"

№ 80 "УЗТМ – Центр культуры"

№ 80А "УЗТМ – пос. Садовый – ст. Березит"

№ 81 "ф-ка "Авангард" – КОР"

№ 82 "Восточная – п. Изоплит"

№ 82А "Восточная – п. Калиновский"

№ 83 "Елизавет – ТЦ "Леруа Мерлен"

№ 84 "40-летия Комсомола – Ново-Свердловская ТЭЦ"

№ 85 "УрФУ – п. Исток"

№ 86 "Ритейл-порт "Докер" – Водная"

№ 87 "п. Исток – мкр. Компрессорный – Кольцово"

№ 88"Южная – п. Рудный"

№ 89 "мкр. Солнечный – с. Горный Щит – п. Широкая Речка"

№ 90 "мкр. Солнечный – п. Шабровский"

№ 91 "мкр. Солнечный – п. Зелёный Бор – с. Верхнемакарово"

№ 92 "Контрольная – п. Медный"

№ 92А "Контрольная – Лесное кладбище"

№ 93 "Контрольная – оз. Чусовское"

№ 94 "Контрольная – п. Палкинский Торфяник"

№ 95 "Контрольная – п. Северка"

№ 96 "Громова – Посадская"

Перечень маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, планируемых к отмене с 01.07.2017.

Маршруты автомобильного транспорта (автобус)

№ 1 "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"

№ 2 "Ботаническая – Радиотехникум"

№ 4 "УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ"

№ 5 "Восточная – п. Калиновский"

№ 9 "Южная – п. Шабровский"

№ 10 "Восточная – п. Изоплит"

№ 11 "Южная – п. Горный Щит"

№ 11м "Южная – п. Верхнемакарово"

№ 12 "Южная подстанция – СТЦ МЕГА"

№ 13 "ДМБ № 9 – пл. 1905 года"

№ 13А "Пл. 1905 года – Уралтехгаз"

№ 15 "ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев"

№ 17 "Южная – п. Рудный"

№ 18 "Академический – УрФУ"

№ 19 "Химмаш – пл. 1905 года"

№ 20 "Пл. 1905 года – Пехотинцев"

№ 21 "Железнодорожный вокзал – Краснолесье"

№ 22 "Институт связи – п. Палкинский Торфяник"

№ 23 "Железнодорожный вокзал – УНЦ"

№ 24 "Пл. Коммунаров – п. Широкая Речка"

№ 25 "Радиотехникум ("Мега") – Высоцкого"

№ 26 "ТРК Глобус – СТЦ МЕГА"

№ 27 "ЖБИ (Новгородцевой) – СТЦ МЕГА"

№ 28 "Радиотехникум – ГКБ № 7"

№ 29 "П. Исток – Компрессорный – ст. Кольцово"

№ 31 "Железнодорожный вокзал – Трактовая"

№ 32 "Драмтеатр – Компрессорный"

№ 37 "Елизавет – СТЦ МЕГА"

№ 38 "Радиотехникум – Химмаш"

№ 42 "Сосновый Бор – Академический"

№ 43 "Онуфриева – пр. Седова"

№ 45 "Восточная – п. Исток"

№ 46 "Академический – пл. 1905 года"

№ 48 "Фабрика "Авангард" – Широкая Речка"

№ 50 "17-я Мехколонна – УрФУ"

№ 54 "Краснолесье – УрФУ"

№ 56 "УЗТМ – п. Садовый"

№ 56Б "УЗТМ – п. Березит"

№ 57 "Пехотинцев – Елизавет"

№ 57А "Пехотинцев – Елизавет"

№ 60 "ТЦ "Карнавал" – Синие камни"

№ 61 "Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ"

№ 63 "Контрольная – Лесное"

№ 64 "Компрессорный – Мичуринский"

№ 69 "Пл. Коммунаров – п. Мичуринский"

№ 73 "Совхозная – ДМБ № 9"

№ 76 "Зоологическая – Синие камни"

№ 81 "П. Кольцово – ТЦ "Дирижабль"

№ 85 "Институт связи – п. Медный"

№ 95 "Институт связи – оз. Чусовское"

№ 01 "Железнодорожный вокзал – аэропорт "Кольцово"

№ 04 "КОР – Новомосковский рынок"

№ 05 "Академический – Химмаш"

№ 06 "МЕГА – ДМБ № 9"

№ 08 "Хлебокомбинат № 3 – Таганская"

№ 09 "Заречный – Промышленный"

№ 010 "Синие камни – НПЦ "Онкология"

№ 011 "Базовый – Пехотинцев"

№ 012 "Елизавет – Академический"

№ 014 "Академический – ДМБ № 9"

№ 016 "Академический – Южная подстанция"

№ 018 "17-я Мехколонна – ф-ка "Авангард"

№ 019 "Елизавет – Академический"

№ 021 "7 Ключей – ст. Шарташ"

№ 024 "Хлебокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская"

№ 026 "СТЦ МЕГА – Кольцово"

№ 030 "Ф-ка "Авангард" – Ботаническая"

№ 033 "Парк Победы – УрФУ"

№ 034 "Уралобувь – СТЦ МЕГА"

№ 035 "Ботаническая – Уралтехгаз"

№ 039 "Кольцово – пл. 1905 года – ТЦ "Сибирский тракт"

№ 042 "ТЦ "Дирижабль" – Химмаш"

№ 043 "Железнодорожный вокзал – п. Северка"

№ 045 "Железнодорожный вокзал – НПЦ "Онкология"

№ 047 "Птицефабрика – Громова"

№ 052 "Ф-ка "Авангард" – Онуфриева"

№ 053 "Коммунистическая – Ползунова"

№ 054 "Синие камни – 17-я Мехколонна"

№ 056 "Уралобувь" – Сосновый бор"

№ 059 "Гипермаркет "ДОМ" – ТЦ "Сибирский тракт"

№ 060 "Гипермаркет "ДОМ" – ТК КОР"

№ 063 "Белая башня – УрФУ"

№ 067 "ТЦ "Сибирский тракт" – СТЦ МЕГА"

№ 070 "Парк Хаус" – Академический"

№ 077 "Солнечный – КОР"

№ 082 "Монтажников – КОР"

№ 083 "Монтажников – Сосновый бор"

Маршруты городского наземного электрического транспорта (трамвай)

№ 1 "Вторчермет – ВИЗ"

№ 2 "ВИЗ – Фрезеровщиков"

№ 3 "ЦПКиО – ВИЗ"

№ 4 "Южная – Шарташ"

№ 7 "7 Ключей – Эльмаш"

№ 9 "ЦПКиО – Керамическая"

№ 15 "Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ"

№ 16 "Шарташ – Эльмаш"

№ 17 "Машиностроителей – Эльмаш"

№ 18 "ВИЗ – Шарташ"

№ 19 "Волгоградская – Машиностроителей"

№ 20 "ЦПКиО – Шарташ"

№ 21 "ЦПКиО – Волгоградская"

№ 22 "Машиностроителей – УГТУ-УПИ – Машиностроителей"

№ 24 "Площадь 1-й Пятилетки – 7 Ключей"

№ 27 "Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая"

№ 31(А) "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров – 40 лет ВЛКСМ"

№ 34 "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров"

Маршруты городского наземного электрического транспорта (троллейбус)