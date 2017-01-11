Областная газета
Общество 11 января 2017, 22:20

В Екатеринбурге в первом полугодии появится 45 новых автобусных маршрутов

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление, согласно которому городская маршрутная сеть кардинально изменится. Соответствующий документ опубликован на сайте "Вечернего Екатеринбурга".

Уже в первом полугодии в Екатеринбурге появится 45 новых автобусных маршрутов. При этом с 1 июля 2017 года будут отменены 114 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).

Изменения будут происходить в рамках реализации проекта маршрутной сети, разработанной фондом "Город.PRO".

Перечень маршрутов автомобильного транспорта (автобусы), которые планируется установить в I полугодии 2017 года.

  • № 40 "Академика Сахарова – ЖБИ"   
  • № 41 "Железнодорожный вокзал – ДМБ № 9"
  • № 42 "СТЦ МЕГА – Фабрика "Авангард"       
  • № 43 "ВИЗ – Синие Камни"     
  • № 44 "ТЦ Сибирский тракт – Областной рынок на Громова" 
  • № 45 "Бориса Ельцина – СТЦ МЕГА"  
  • № 46 "Мичуринский – Синие Камни" 
  • № 47 "Южная – ЖК "Светлый"           
  • № 48 "Железнодорожный вокзал – Северный Химмаш"       
  • № 49 "Железнодорожный вокзал – мкр. Компрессорный"  
  • № 49А "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"     
  • № 50 "ЦПКиО – Пехотинцев"  
  • № 51"ТЦ "Карнавал – Вокзальная"     
  • № 52 "Кольцово – метро "Ботаническая"    
  • № 53 "мкр. Солнечный – Железнодорожный вокзал"      
  • № 70 "Павла Шаманова – 17-я Мехколонна" 
  • № 71 "Академгородок – ЖК "Светлый"        
  • № 72 "Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология"          
  • № 73Э "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово"   
  • № 74 "Кирпичный завод – УрФУ"     
  • № 75 "Парк Победы – Совхозная"    
  • № 76 "ТЦ "Карнавал" – Ползунова"     
  • № 77 "7 Ключей – Уралтехгаз – Монтажников"          
  • № 78 "Шувакиш – Хлебокомбинат № 3"      
  • № 79 "Елизавет – Южная подстанция"              
  • № 80 "УЗТМ – Центр культуры"           
  • № 80А "УЗТМ – пос. Садовый – ст. Березит" 
  • № 81 "ф-ка "Авангард" – КОР"            
  • № 82 "Восточная – п. Изоплит"           
  • № 82А "Восточная – п. Калиновский"
  • № 83 "Елизавет – ТЦ "Леруа Мерлен"             
  • № 84 "40-летия Комсомола – Ново-Свердловская ТЭЦ"         
  • № 85 "УрФУ – п. Исток"           
  • № 86 "Ритейл-порт "Докер" – Водная"             
  • № 87 "п. Исток – мкр. Компрессорный – Кольцово"
  • № 88"Южная – п. Рудный"     
  • № 89 "мкр. Солнечный – с. Горный Щит – п. Широкая Речка"         
  • № 90 "мкр. Солнечный – п. Шабровский"       
  • № 91 "мкр. Солнечный – п. Зелёный Бор – с. Верхнемакарово"     
  • № 92 "Контрольная – п. Медный"    
  • № 92А "Контрольная – Лесное кладбище"     
  • № 93 "Контрольная – оз. Чусовское"  
  • № 94 "Контрольная – п. Палкинский Торфяник"        
  • № 95 "Контрольная – п. Северка"        
  • № 96 "Громова – Посадская"

Перечень маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, планируемых к отмене с 01.07.2017.

Маршруты автомобильного транспорта (автобус)

  • № 1 "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"
  • № 2 "Ботаническая – Радиотехникум"
  • № 4 "УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ"
  • № 5 "Восточная – п. Калиновский"
  • № 9 "Южная – п. Шабровский"
  • № 10 "Восточная – п. Изоплит"
  • № 11 "Южная – п. Горный Щит"
  • № 11м "Южная – п. Верхнемакарово"
  • № 12 "Южная подстанция – СТЦ МЕГА"
  • № 13 "ДМБ № 9 – пл. 1905 года"
  • № 13А "Пл. 1905 года – Уралтехгаз"
  • № 15 "ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев"
  • № 17 "Южная – п. Рудный"
  • № 18 "Академический – УрФУ"
  • № 19 "Химмаш – пл. 1905 года"
  • № 20 "Пл. 1905 года – Пехотинцев"
  • № 21 "Железнодорожный вокзал – Краснолесье"
  • № 22 "Институт связи – п. Палкинский Торфяник"
  • № 23 "Железнодорожный вокзал – УНЦ"
  • № 24 "Пл. Коммунаров – п. Широкая Речка"
  • № 25 "Радиотехникум ("Мега") – Высоцкого"
  • № 26 "ТРК Глобус – СТЦ МЕГА"
  • № 27 "ЖБИ (Новгородцевой) – СТЦ МЕГА"
  • № 28 "Радиотехникум – ГКБ № 7"
  • № 29 "П. Исток – Компрессорный – ст. Кольцово"
  • № 31 "Железнодорожный вокзал – Трактовая"
  • № 32 "Драмтеатр – Компрессорный"
  • № 37 "Елизавет – СТЦ МЕГА"
  • № 38 "Радиотехникум – Химмаш"
  • № 42 "Сосновый Бор – Академический"
  • № 43 "Онуфриева – пр. Седова"
  • № 45 "Восточная – п. Исток"
  • № 46 "Академический – пл. 1905 года"
  • № 48 "Фабрика "Авангард" – Широкая Речка"
  • № 50 "17-я Мехколонна – УрФУ"
  • № 54 "Краснолесье – УрФУ"
  • № 56 "УЗТМ – п. Садовый"
  • № 56Б "УЗТМ – п. Березит"
  • № 57 "Пехотинцев – Елизавет"
  • № 57А "Пехотинцев – Елизавет"
  • № 60 "ТЦ "Карнавал" – Синие камни"
  • № 61 "Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ"
  • № 63 "Контрольная – Лесное"
  • № 64 "Компрессорный – Мичуринский"
  • № 69 "Пл. Коммунаров – п. Мичуринский"
  • № 73 "Совхозная – ДМБ № 9"
  • № 76 "Зоологическая – Синие камни"
  • № 81 "П. Кольцово – ТЦ "Дирижабль"
  • № 85 "Институт связи – п. Медный"
  • № 95 "Институт связи – оз. Чусовское"
  • № 01 "Железнодорожный вокзал – аэропорт "Кольцово"
  • № 04 "КОР – Новомосковский рынок"
  • № 05 "Академический – Химмаш"
  • № 06 "МЕГА – ДМБ № 9"
  • № 08 "Хлебокомбинат № 3 – Таганская"
  • № 09 "Заречный – Промышленный"
  • № 010 "Синие камни – НПЦ "Онкология"
  • № 011 "Базовый – Пехотинцев"
  • № 012 "Елизавет – Академический"
  • № 014 "Академический – ДМБ № 9"
  • № 016 "Академический – Южная подстанция"
  • № 018 "17-я Мехколонна – ф-ка "Авангард"
  • № 019 "Елизавет – Академический"
  • № 021 "7 Ключей – ст. Шарташ"
  • № 024 "Хлебокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская"
  • № 026 "СТЦ МЕГА – Кольцово"
  • № 030 "Ф-ка "Авангард" – Ботаническая"
  • № 033 "Парк Победы – УрФУ"
  • № 034 "Уралобувь – СТЦ МЕГА"
  • № 035 "Ботаническая – Уралтехгаз"
  • № 039 "Кольцово – пл. 1905 года – ТЦ "Сибирский тракт"
  • № 042 "ТЦ "Дирижабль" – Химмаш"
  • № 043 "Железнодорожный вокзал – п. Северка"
  • № 045 "Железнодорожный вокзал – НПЦ "Онкология"
  • № 047 "Птицефабрика – Громова"
  • № 052 "Ф-ка "Авангард" – Онуфриева"
  • № 053 "Коммунистическая – Ползунова"
  • № 054 "Синие камни – 17-я Мехколонна"
  • № 056 "Уралобувь" – Сосновый бор"
  • № 059 "Гипермаркет "ДОМ" – ТЦ "Сибирский тракт"
  • № 060 "Гипермаркет "ДОМ" – ТК КОР"
  • № 063 "Белая башня – УрФУ"
  • № 067 "ТЦ "Сибирский тракт" – СТЦ МЕГА"
  • № 070 "Парк Хаус" – Академический"
  • № 077 "Солнечный – КОР"
  • № 082 "Монтажников – КОР"
  • № 083 "Монтажников – Сосновый бор"

Маршруты городского наземного электрического транспорта (трамвай)

  • № 1 "Вторчермет – ВИЗ"
  • № 2 "ВИЗ – Фрезеровщиков"
  • № 3 "ЦПКиО – ВИЗ"
  • № 4 "Южная – Шарташ"
  • № 7 "7 Ключей – Эльмаш"
  • № 9 "ЦПКиО – Керамическая"
  • № 15 "Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ"
  • № 16 "Шарташ – Эльмаш"
  • № 17 "Машиностроителей – Эльмаш"
  • № 18 "ВИЗ – Шарташ"
  • № 19 "Волгоградская – Машиностроителей"
  • № 20 "ЦПКиО – Шарташ"
  • № 21 "ЦПКиО – Волгоградская"
  • № 22 "Машиностроителей – УГТУ-УПИ – Машиностроителей"
  • № 24 "Площадь 1-й Пятилетки – 7 Ключей"
  • № 27 "Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая"
  • № 31(А) "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров – 40 лет ВЛКСМ"
  • № 34 "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров"

Маршруты городского наземного электрического транспорта (троллейбус)

  • № 3 "Посадская – Академическая"
  • № 6 "Химмаш – Академическая"
  • № 9 "Железнодорожный вокзал – табачная фабрика "Альвис"
  • № 11 "Начдива Онуфриева – гостиница "Свердловск"
  • № 12 "Коммунистическая – Академическая"
  • № 18 "Академическая – Железнодорожный вокзал – ТЮЗ – Академическая"
  • № 19 "Академическая – ТЮЗ – Железнодорожный вокзал – Академическая"
  • № 20 "Ботаническая – Академическая"

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