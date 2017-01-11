В Екатеринбурге в первом полугодии появится 45 новых автобусных маршрутов

Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление, согласно которому городская маршрутная сеть кардинально изменится. Соответствующий документ опубликован на сайте "Вечернего Екатеринбурга".
Уже в первом полугодии в Екатеринбурге появится 45 новых автобусных маршрутов. При этом с 1 июля 2017 года будут отменены 114 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).
Изменения будут происходить в рамках реализации проекта маршрутной сети, разработанной фондом "Город.PRO".
Перечень маршрутов автомобильного транспорта (автобусы), которые планируется установить в I полугодии 2017 года.
- № 40 "Академика Сахарова – ЖБИ"
- № 41 "Железнодорожный вокзал – ДМБ № 9"
- № 42 "СТЦ МЕГА – Фабрика "Авангард"
- № 43 "ВИЗ – Синие Камни"
- № 44 "ТЦ Сибирский тракт – Областной рынок на Громова"
- № 45 "Бориса Ельцина – СТЦ МЕГА"
- № 46 "Мичуринский – Синие Камни"
- № 47 "Южная – ЖК "Светлый"
- № 48 "Железнодорожный вокзал – Северный Химмаш"
- № 49 "Железнодорожный вокзал – мкр. Компрессорный"
- № 49А "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"
- № 50 "ЦПКиО – Пехотинцев"
- № 51"ТЦ "Карнавал – Вокзальная"
- № 52 "Кольцово – метро "Ботаническая"
- № 53 "мкр. Солнечный – Железнодорожный вокзал"
- № 70 "Павла Шаманова – 17-я Мехколонна"
- № 71 "Академгородок – ЖК "Светлый"
- № 72 "Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология"
- № 73Э "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово"
- № 74 "Кирпичный завод – УрФУ"
- № 75 "Парк Победы – Совхозная"
- № 76 "ТЦ "Карнавал" – Ползунова"
- № 77 "7 Ключей – Уралтехгаз – Монтажников"
- № 78 "Шувакиш – Хлебокомбинат № 3"
- № 79 "Елизавет – Южная подстанция"
- № 80 "УЗТМ – Центр культуры"
- № 80А "УЗТМ – пос. Садовый – ст. Березит"
- № 81 "ф-ка "Авангард" – КОР"
- № 82 "Восточная – п. Изоплит"
- № 82А "Восточная – п. Калиновский"
- № 83 "Елизавет – ТЦ "Леруа Мерлен"
- № 84 "40-летия Комсомола – Ново-Свердловская ТЭЦ"
- № 85 "УрФУ – п. Исток"
- № 86 "Ритейл-порт "Докер" – Водная"
- № 87 "п. Исток – мкр. Компрессорный – Кольцово"
- № 88"Южная – п. Рудный"
- № 89 "мкр. Солнечный – с. Горный Щит – п. Широкая Речка"
- № 90 "мкр. Солнечный – п. Шабровский"
- № 91 "мкр. Солнечный – п. Зелёный Бор – с. Верхнемакарово"
- № 92 "Контрольная – п. Медный"
- № 92А "Контрольная – Лесное кладбище"
- № 93 "Контрольная – оз. Чусовское"
- № 94 "Контрольная – п. Палкинский Торфяник"
- № 95 "Контрольная – п. Северка"
- № 96 "Громова – Посадская"
Перечень маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, планируемых к отмене с 01.07.2017.
Маршруты автомобильного транспорта (автобус)
- № 1 "Железнодорожный вокзал – станция Кольцово"
- № 2 "Ботаническая – Радиотехникум"
- № 4 "УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ"
- № 5 "Восточная – п. Калиновский"
- № 9 "Южная – п. Шабровский"
- № 10 "Восточная – п. Изоплит"
- № 11 "Южная – п. Горный Щит"
- № 11м "Южная – п. Верхнемакарово"
- № 12 "Южная подстанция – СТЦ МЕГА"
- № 13 "ДМБ № 9 – пл. 1905 года"
- № 13А "Пл. 1905 года – Уралтехгаз"
- № 15 "ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев"
- № 17 "Южная – п. Рудный"
- № 18 "Академический – УрФУ"
- № 19 "Химмаш – пл. 1905 года"
- № 20 "Пл. 1905 года – Пехотинцев"
- № 21 "Железнодорожный вокзал – Краснолесье"
- № 22 "Институт связи – п. Палкинский Торфяник"
- № 23 "Железнодорожный вокзал – УНЦ"
- № 24 "Пл. Коммунаров – п. Широкая Речка"
- № 25 "Радиотехникум ("Мега") – Высоцкого"
- № 26 "ТРК Глобус – СТЦ МЕГА"
- № 27 "ЖБИ (Новгородцевой) – СТЦ МЕГА"
- № 28 "Радиотехникум – ГКБ № 7"
- № 29 "П. Исток – Компрессорный – ст. Кольцово"
- № 31 "Железнодорожный вокзал – Трактовая"
- № 32 "Драмтеатр – Компрессорный"
- № 37 "Елизавет – СТЦ МЕГА"
- № 38 "Радиотехникум – Химмаш"
- № 42 "Сосновый Бор – Академический"
- № 43 "Онуфриева – пр. Седова"
- № 45 "Восточная – п. Исток"
- № 46 "Академический – пл. 1905 года"
- № 48 "Фабрика "Авангард" – Широкая Речка"
- № 50 "17-я Мехколонна – УрФУ"
- № 54 "Краснолесье – УрФУ"
- № 56 "УЗТМ – п. Садовый"
- № 56Б "УЗТМ – п. Березит"
- № 57 "Пехотинцев – Елизавет"
- № 57А "Пехотинцев – Елизавет"
- № 60 "ТЦ "Карнавал" – Синие камни"
- № 61 "Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ"
- № 63 "Контрольная – Лесное"
- № 64 "Компрессорный – Мичуринский"
- № 69 "Пл. Коммунаров – п. Мичуринский"
- № 73 "Совхозная – ДМБ № 9"
- № 76 "Зоологическая – Синие камни"
- № 81 "П. Кольцово – ТЦ "Дирижабль"
- № 85 "Институт связи – п. Медный"
- № 95 "Институт связи – оз. Чусовское"
- № 01 "Железнодорожный вокзал – аэропорт "Кольцово"
- № 04 "КОР – Новомосковский рынок"
- № 05 "Академический – Химмаш"
- № 06 "МЕГА – ДМБ № 9"
- № 08 "Хлебокомбинат № 3 – Таганская"
- № 09 "Заречный – Промышленный"
- № 010 "Синие камни – НПЦ "Онкология"
- № 011 "Базовый – Пехотинцев"
- № 012 "Елизавет – Академический"
- № 014 "Академический – ДМБ № 9"
- № 016 "Академический – Южная подстанция"
- № 018 "17-я Мехколонна – ф-ка "Авангард"
- № 019 "Елизавет – Академический"
- № 021 "7 Ключей – ст. Шарташ"
- № 024 "Хлебокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская"
- № 026 "СТЦ МЕГА – Кольцово"
- № 030 "Ф-ка "Авангард" – Ботаническая"
- № 033 "Парк Победы – УрФУ"
- № 034 "Уралобувь – СТЦ МЕГА"
- № 035 "Ботаническая – Уралтехгаз"
- № 039 "Кольцово – пл. 1905 года – ТЦ "Сибирский тракт"
- № 042 "ТЦ "Дирижабль" – Химмаш"
- № 043 "Железнодорожный вокзал – п. Северка"
- № 045 "Железнодорожный вокзал – НПЦ "Онкология"
- № 047 "Птицефабрика – Громова"
- № 052 "Ф-ка "Авангард" – Онуфриева"
- № 053 "Коммунистическая – Ползунова"
- № 054 "Синие камни – 17-я Мехколонна"
- № 056 "Уралобувь" – Сосновый бор"
- № 059 "Гипермаркет "ДОМ" – ТЦ "Сибирский тракт"
- № 060 "Гипермаркет "ДОМ" – ТК КОР"
- № 063 "Белая башня – УрФУ"
- № 067 "ТЦ "Сибирский тракт" – СТЦ МЕГА"
- № 070 "Парк Хаус" – Академический"
- № 077 "Солнечный – КОР"
- № 082 "Монтажников – КОР"
- № 083 "Монтажников – Сосновый бор"
Маршруты городского наземного электрического транспорта (трамвай)
- № 1 "Вторчермет – ВИЗ"
- № 2 "ВИЗ – Фрезеровщиков"
- № 3 "ЦПКиО – ВИЗ"
- № 4 "Южная – Шарташ"
- № 7 "7 Ключей – Эльмаш"
- № 9 "ЦПКиО – Керамическая"
- № 15 "Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ"
- № 16 "Шарташ – Эльмаш"
- № 17 "Машиностроителей – Эльмаш"
- № 18 "ВИЗ – Шарташ"
- № 19 "Волгоградская – Машиностроителей"
- № 20 "ЦПКиО – Шарташ"
- № 21 "ЦПКиО – Волгоградская"
- № 22 "Машиностроителей – УГТУ-УПИ – Машиностроителей"
- № 24 "Площадь 1-й Пятилетки – 7 Ключей"
- № 27 "Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая"
- № 31(А) "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров – 40 лет ВЛКСМ"
- № 34 "40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров"
Маршруты городского наземного электрического транспорта (троллейбус)
- № 3 "Посадская – Академическая"
- № 6 "Химмаш – Академическая"
- № 9 "Железнодорожный вокзал – табачная фабрика "Альвис"
- № 11 "Начдива Онуфриева – гостиница "Свердловск"
- № 12 "Коммунистическая – Академическая"
- № 18 "Академическая – Железнодорожный вокзал – ТЮЗ – Академическая"
- № 19 "Академическая – ТЮЗ – Железнодорожный вокзал – Академическая"
- № 20 "Ботаническая – Академическая"