Семилетний первоуралец победил на конкурсе экологического рисунка в Японии

На семнадцатом международном конкурсе экологического рисунка в Японии (International Environmental Children's Drawing Contest) победу одержал юный первоуральский художник Евгений Кале, сообщает gorodskievesti.ru.

Фото: "Городские вести".

В конкурсе приняли участие дети от семи до 15 лет из 94 стран мира. Женя оказался единственным победителем из России. Конкурс был посвящён защите окружающей среды. В общей сложности начинающие художники прислали больше 255 тыс. рисунков.

В итоге первое место присудили 47 работам, и одно из них — единственное в России - Жене. На картине мальчик изобразил девочку, которая выращивает в саду виноград. Рисунок он выполнил акварелью, цветными карандашами и гелевыми ручками.