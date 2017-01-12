«Автомобилист» проиграл в овертайме «Словану»

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ в Братиславе не удержали преимущество в две шайбы и проиграли «Словану» в овертайме 2:3.

За две минуты до конца третьего периода хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и сравняли счёт, когда до сирены оставалось 37 секунд.

У «Автомобилиста» по-прежнему 60 очков и отставание от зоны плей-офф на шесть очков.

13 января екатеринбургская команда сыграет в Загребе с «Медвешчаком».

«Слован» (Братислава) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). Голы: 0:1 Голышев (Симаков, Василевский, 01.07), 0:2 Гареев (Василевский, Чайковски, 25.53), 1:2 Скалицки (Лушняк, Росандич, 49.03), 2:2 Чипчура (Таффе, 59.23, бол.), 3:2 Таффе (Чичу, 62.05).