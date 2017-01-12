Губернатор поздравил свердловских прокуроров с профессиональным праздником

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работника прокуратуры РФ, отмечаемым 12 января.

Прокуратура Свердловской области входит в число крупнейших по России, в её рядах насчитывается более тысячи сотрудников. За 2016 год они рассмотрели более 60 тысяч жалоб и обращений уральцев. По постановлениям свердловских прокуроров к ответственности привлечено примерно 7 тыс. должностных лиц.