Областная газета
Общество 12 января 2017, 09:00

Губернатор поздравил свердловских прокуроров с профессиональным праздником

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работника прокуратуры РФ, отмечаемым 12 января.

Прокуратура Свердловской области входит в число крупнейших по России, в её рядах насчитывается более тысячи сотрудников. За 2016 год они рассмотрели более 60 тысяч жалоб и обращений уральцев. По постановлениям свердловских прокуроров к ответственности привлечено примерно 7 тыс. должностных лиц.

— Благодарю вас за добросовестный, ответственный труд, за большой вклад в защиту законных прав и интересов людей, повышение эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, упрочение доброй славы Свердловской области, — сказал глава региона.

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