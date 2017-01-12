Кроссовер горел ночью в Екатеринбурге

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Сегодня, 12 января, утром в Екатеринбурге загорелся очередной автомобиль. На площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек транспортного средства Honda CR-V, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В 5:24 поступило сообщение о возгорании автомобиля Honda CR-V в столице Урала на улице Вилонова.

- К месту пожара выезжали 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Автомобиль был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января на Среднем Урале горело восемь автомобилей. Пять машин "ВАЗ" сгорели вместе с гаражом в Алапаевске, ещё один автомобиль загорелся рядом с частным домом в Нижнем Тагиле, повреждены моторный отсек и салон Mitsubishi Lancer в Ревде, сгорела Daewoo Nexia в Екатеринбурге.